Procurorii DNA Constanţa fac mai multe percheziţii domiciliare în cinci locaţii situate pe raza judeţului, dintre care una este sediul unei instituţii publice, iar restul domicilii ale unor persoane fizice.

Descinderile au loc într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie de către funcţionari publici din administraţia locală.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile au loc la locuinţa primarului din Mangalia, Cristian Radu, suspectat că ar fi luat mită, la sediul Primăriei din Mangalia şi la alte adrese.

Sursa: Realitatea de Constanta