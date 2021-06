Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), Academia de Studii Economice din București (ASE București) și TalTech University din Estonia organizează, în perioada 07.06.2021 – 30.07.2021, prima școală de vară în domeniul Blockchain, în cadrul căreia vor participa peste 110 studenți ai celor trei instituții academice.

Cursurile din cadrul școlii de vară se vor desfășura online și fac parte din proiectul cu finanțare Erasmus+, Blockchain for Entrepreneurs – Blockchain for Entrepreneurs – a non-traditional Industry 4.0 curriculum for Higher Education (BLOCKS), în cadrul căruia UOC deține rolul de partener.

„Scopul acestui program intensiv este de a-i pregăti pe tineri să înțeleagă tehnologia blockchain și maniera în care aceasta poate afecta industriile, permințându-le, ulterior, să utilizeze această tehnologie în viitoarele proiecte pe care și le vor dezvolta. Totodată, pe parcursul școlii de vară, studenții vor dobândi cunoștințe și abilități precum: înțelegerea conceptelor, aplicarea și integrarea acestora, dar și prezentarea și comunicarea critică a ideilor legate de tehnologia blockchain”, precizează lect. univ. dr. Gabriela Badea.

Tematica programului de pregătire cuprinde: fundamentele tehnologiei blockchain și smart contracts; exemple de bune practici în logistică, comerț internațional, finanțe internaționale, audit, procese publice, automobile și agricultură, iar cursurile sunt susținute de către reprezentanți ai celor șapte instituții partenere care implementează proiectul BLOCKS: UOC, ASE București, ZITEC – România, TelTEch University – Estonia, Mathemagenesis – Grecia, Viteco – Italia, Baltic Computer Academy – Letonia.

Sursa: Realitatea de Constanta