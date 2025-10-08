Tranzacțiile desfășurate pe piețele din Asia au marcat un moment istoric în această dimineață, transmite BBC.

Prețul unciei de aur (31,1 grame) a atins valoarea de peste 4.000 de dolari, reflectând una dintre cele mai puternice performanțe lunare și cea mai semnificativă creștere susținută a prețului aurului de la începutul anilor 1970 până în prezent.

Chiar și ajustând pentru inflație, această valoare reprezintă recordul absolut pentru aur.

Traderii sunt îngrijorați de contextul tensionat generat de conflictele din Fâșia Gaza și Ucraina, creșterea datoriei guvernamentale și politicile comerciale implementate de fostul președinte Donald Trump.