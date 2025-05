Premiul Pultizer pentru Non-Ficţiune i-a fost acordat lui Benjamin Nathans pentru „To the Success of Our Hopeless Cause”, o cronică a dizidenţei ruse începând cu anii 1960.

Cea de-a 109-a gală a premiilor Pultizer pentru jurnalism și-a desemnat, luni, laureații.

Publicaţia The New York Times s-a evidenţiat cu 4 trofee. Echipa sa internaţională a primit un premiu pentru reportajele despre războiul civil din Sudan, în timp ce echipa americană a fost premiată pentru reportajele legate de creşterea numărului de decese provocate de consumul de droguri în rândul comunităţilor de culoare din Baltimore şi Maryland.

Cotidianul newyorkez a primit şi premiul Pulitzer la categoria Explanatory Reporting (reportaj explicativ) pentru o analiză profundă cu privire la operaţiunile militare americane din Afganistan.

Doug Mills, fotograf al New York Times, a fost premiat pentru fotografiile de la tentativa de asasinat asupra preşedintelui Donald Trump, printre care şi o fotografie în care este surprins un glonţ în zbor.

Publicaţia The Washington Post a primit premiul la categoria „Breaking News Reporting” pentru acoperirea tentativei de asasinat asupra preşedintelui american Donald Trump.

Publicaţia The Wall Street Journal a primit premiul Pulitzer la categoria „National Reporting” pentru analiza cu privire la ascensiunea rapidă în politică a miliardarului Elon Musk.

Agenţia de presă britanică Reuters a primit premiul Pulitzer pentru jurnalism de investigaţie pentru materialele legate de impactul mortal al analgezicului fentanil.

Ann Telnaes a fost premiată la categoria Reportaj Ilustrat şi Comentariu („Illustrated Reporting and Commentary”) după ce a părăsit publicaţia The Washington Post în urma unei dispute legate de nepublicarea unei caricaturi critice la adresa preşedintelui Donald Trump. Ann Telnaes a lucrat pentru The Washington Post timp de 17 ani.

Romanul „James”, de Percival Everett, o reinterpretare a „Aventurilor lui Huckleberry Finn”, a primit premiul Pulitzer pentru Ficţiune.

Premiul Pultizer pentru Non-Ficţiune i-a fost acordat lui Benjamin Nathans pentru „To the Success of Our Hopeless Cause”, o cronică a dizidenţei ruse începând cu anii 1960.

Laureaţii au fost selectaţi de un juriu de la Columbia University din New York