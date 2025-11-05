Poliţistul băut care a produs un accident rutier şi a fugit de la faţa locului, la sfârşitul săptămânii trecute, în municipiul Constanţa, a fost reţinut, urmând ca instanţa de judecată să se pronunţe miercuri cu privire la propunerea procurorilor de arestare preventivă a acestuia.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a informat că agentul de poliţie rutieră a fost reţinut pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi vătămare corporală din culpă.

„Prin ordonanţa din data de 04 noiembrie 2025 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a fost pusă în mişcare acţiunea penale faţă de inculpatul Melencu Robert-Vasile, agent de poliţie rutieră în cadrul Biroului Siguranţă Rutieră al Poliţiei Municipiului Constanţa, acuzat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, părăsirea locului accident ului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia şi vătămare corporală din culpă, iar la aceeaşi dată a fost reţinut pentru 24 de ore”, se arată în comunicatul transmis miercuri de procurori.

Conform sursei citate, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că, pe 2 noiembrie, în jurul orei 07:00, „deşi avea o îmbibaţie alcoolică de 1,47 g/l alcool pur în sânge la prima probă pr elevată, inculpatul a condus un autoturism BMW pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanţa, iar la intersecţia sens giratoriu cu strada I.G. Duca, din cauza neacordării de prioritate la schimbarea benzii de deplasare, a intrat în coliziune cu un autoturism Skoda Fabia, condus regulamentar de persoana vătămată L.M. şi le-a provocat acesteia şi altor două pasagere leziuni traumatice vindecabile în câte 20-25, 3-4, respectiv 20-25 de zile de îngrijiri medicale”.

Sursa: Realitatea de Constanta