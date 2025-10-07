Prima ediție a Smart City Highlights, cel mai amplu eveniment național dedicat inovației urbane academice, va avea loc marți și miercuri, fiind organizată de Politehnica București, împreună cu CITI Cluster (Centrul Internațional Tehnic pentru Inovare în Smart City) și în parteneriat cu AMR (Asociația Municipiilor din România).

Potrivit organizatorilor, evenimentul transformă Bucureștiul într-un hub al ideilor pentru orașele inteligente, reunind într-o platformă neutră și strategică reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, companii de top din domeniul tehnologiei, mediul academic și cercetarea de vârf.

Participanții pot vizita expoziții interactive și demonstrații live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziție de vehicule electrice, o stație de autobuz inteligentă, alături de soluții pentru infrastructură IT, managementul documentelor și iluminat public inteligent. Printre participanți se numără și echipele de robotică AI Citizens (campioană mondială) și Cyberlis76 (vicecampioană europeană) la competiții de robotică.

Marți, în prima zi a evenimentului, se va discuta despre soluțiile pentru marile orașe, cu teme precum mobilitatea inteligentă, digital twin, securitatea cibernetică, orașele verzi, inteligența artificială și Big Data. Participanții vor avea acces la demonstrații live, workshopuri aplicate și expoziții tehnologice susținute de companii de top și institute de cercetare

Miercuri, în ce-a de-a doua zi, se vor căuta soluții pentru comunitățile mici și mediul rural: iluminat public inteligent, infrastructură digitală accesibilă, telemedicină, agricultură sustenabilă și eficiență energetică.

Smart City Cluster este o inițiativă a universității Politehnica București, un cluster construit pe modelul triplei spirale a lanțului valoric Smart City (companii, universități și institute de cercetare, autorități și alte organizații catalizatoare). Clusterul facilitează și integrează comunicarea și colaborarea dintre membri pentru a oferi soluții pentru orașe verzi și sustenabile, prin digitalizare, cercetare și inovație.

