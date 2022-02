PSD reușește să fie un cor performant, bine articulat, încă de la revenirea la Palatul Victoria. PSD vorbește pe mai multe voci și vorbește bine și țintit. Întrat la guvernare sub semnul urgenței și crizei economico-sociale, PSD acționează controlat, calculat, iar declarațiile surprinzătoare pentru unii ale unor reprezentanți ca Marius Budăi sau Adrian Câciu sunt dezvoltări ale principiilor cu care social democrații și-au negociat întrarea la guvernare. În programul de condiții minimale, creșterea pensiilor până la un nivel decent și perspectiva reîntoarcerii la impozitarea progresivă au fost obiective susținute de la cel mai înalt nivel. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, declara încă din noiembrie 2021 că aplicarea cotei unice ridică mari probleme și a fost abandonata deja de multe state și făcea referire la reforme asumate de către USR în PNRR și necesitatea rediscutării lor cu oficialii europeni. Prin urmare, uimirea cu care abordează aceleași declarații fostul premier și președinte PNL, Florin Cîțu, nu sunt decât un joc de scenă abil, mostre de talent actoricesc. Intr- un atare context, nu este de mirare că liderul social democrat și-a reafirmat sprijinul pentru ministrul său de Finanțe și proiectele lui Adrian Câciu pe termen mediu. Grupul lui Florin Cîțu răspunde cu joc de glezne și confuzii voite în ceea ce privește termenele unor astfel de măsuri sau diferența dintre renegociere și optimizare sau rediscutare. Este doar un pic de fum de scenă pentru publicul larg. Ieșit de la guvernare în octombrie, Florin Cîțu strigă în pustie, doar, doar l-o urma cineva, chiar dacă perspectivă este centura de cafenele de lux din proximitatea Palatului Victoria.

Revenind la PSD, este de remarcat că întrebările de personalitate surprind o suită de lideri ai partidului. Este urmarea jocului de echipă, a colaborării și susținerii reciproce, a amânării competiției interne și a consolidării partidului în detrimentul strategiilor individualist.

Prezent în acțiunile guvernamentale, PSD are în continuare și o viata internă de partid. Președintele, Marcel Ciolacu, e ba în Moldova, ba în Ardeal. Prim-vicepresedintele, Sorin Grindeanu, își sporește influența împărțindu-și responsabilitățile ministeriale și fondurile consistente alocate cu aleșii locali, in vreme ce Gabriela Firea asistă la prăbușirea spectaculoasă și zgomotoasă a lui Nicușor Dan.

Vizitele în teritoriu ale președintelui PSD nu sunt gesturi de curtoazie. Se iau decizii importante, cum a fost dizolvarea și reorganizarea filialei municipale a PSD Iași.

Se poate spune că există un partid cu toate caracteristicile și acțiunile specificate de științele politice și acela este PSD. Și există o suita de oameni politici care se numesc liberali și care își joacă fiecare pe cont propriu cartea politică. Cu excepția echipei guvernamentale a lui Nicolae Ciucă, PNL e o structură în descompunere, din ce în ce mai dezarticulată și mozaicată. Rareș Bogdan se bate cu Carol I, Cîțu se bate în metaverse cu Ciolacu, Burduja face ordine în sindicate, că la Primăria de sector e prea greu, și Bolojan se ocupa de Câciu. În tot acest timp, liberalii se plâng că nu ei dau direcția guvernării, de parcă ar avea o direcție pe care să o dea societății românești. Este diferența dintre a fi un partid și a fi doar o eticheta de acces la resursele publice.

Și pentru unii și pentru alții, pericolul este mare. Și pericolul vine dintr-o frustrare și nemulțumire crescânde în inconștientul colectiv, într-o Europa crispată economic de încruntări belicoase, mari consumatoare de resurse. Este o descătușare a tensiunilor sociale în toată lumea care ne va cuprinde și pe noi. Și furia nu merge niciodată la cauze, ci lovește aleatoriu sau dirijat discret. Este un val care crește și AUR crede că despre el este vorba. Este un val care va lovi și PSD și PNL deopotrivă. Dacă PSD va avea înțelepciunea de a nu-și schimba populist măsurile și discursul în fața unei scăderi abrupte, dar conjuncturale, și de a menține acțiunea politică de echipă are șanse de trece cu bine guvernarea.

Sursa: Realitatea Din PSD