FC Farul Constanța a remizat în deplasare, cu Petrolul la Ploiești, sâmbătă, în etapa a a 23-a din Liga a 2-a de fotbal. În clasament Farul se află pe locul 8 cu 33 puncte.

După un meci, în care oaspeții au avut o defensivă bine organizată, Petrolul nereușind să aibă ocazii clare, scorul final a fost 0-0, exact, ca și în partida tur, de la Constanța.

Farul este la al patrulea meci consecutiv fără înfrângere.

“Un meci echilibrat, nu am fost cu nimic inferiori echipei din Ploiești. Au fost câteva situații în care ne-au surprins, dar este normal. În momentul în care joci la o echipă care are un stadion nou, un buget de trei ori mai mare decât al nostru și jucători cu mare experiență, este normal să-ți pună și probleme. Cred că ne-am descurcat onorabil. Dacă este să comparăm un pic o situație din teren: ei au folosit doi atacanți, Hamza și Blănaru, care au împreună foarte multe goluri și salarii de zeci de mii de euro împreună, iar noi l-am folosit pe Cezar, care este la al doilea meci în Liga a 2-a. Cred că jucătorii tineri cresc într-un mediu sănătos la Farul și au șansa să se dezvolte așa cum trebuie prin meciuri de intensitatea celui de astăzi. Altfel nu au posibilitatea de a înțelege tensiunea și presiunea unui meci. Echipa a făcut un joc bun, sunt mulțumit de acest punct și avem nevoie de victorie în partida următoare, cu Turris. Este important că seria de rezultate bune continuă, mai ales că am avut două deplasări grele, la Călărași, fostă echipă din prima ligă, și Ploiești, echipă de tradiție, unde am obținut egaluri, am câștigat acasă cu Rapid și cu Chiajna, două formații foarte bune din Liga a 2-a. Avem în față un meci important, cu Turris, și sper să-l recuperăm pe Ionuț Stoica și să fie apt pentru acest joc. Revin Cruceru și Antoche și cred că avem un lot bun când toți jucătorii sunt valizi.”, a declarat Ianis Zicu.

În următoarea etapă a Ligii a doua, Farul o va intalni pe Turris Turnu Măgurele, sambata, 7 martie, ora 11:00, acasa.