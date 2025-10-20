Peste 20 de persoane au fost evacuate în urma unui incendiu care a izbucnit luni dimineaţă într-un bloc din municipiul Constanţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) ‘Dobrogea’.

O persoană a suferit atac de panică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La faţa locului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere incendii cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare, autoscara, autospeciala pentru transport victime multiple.

‘Incendiul s-a manifestat în interiorul unui apartament pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, unde au ars mobilier şi gunoi menajer. În total, din bloc au fost evacuate 16 persoane (zece femei şi şase bărbaţi) şi şase persoane s-au autoevacuat. O persoană cu atac de panică a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean’, a transmis ISU ‘Dobrogea’.

AGERPRES

Sursa: Realitatea de Constanta