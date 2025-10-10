Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că peste 130.000 de familii beneficiază de vineri de sprijin pentru plata energiei electrice. Potrivit oficialului, sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie.

”Peste 130.000 de familii beneficiază de astăzi de sprijin pentru plata energiei electrice”, anunţă ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Florin Manole a subliniat că în total, aproape 600.000 de gospodării vulnerabile au primit ajutorul aferent lunilor iulie şi august.

”Sprijinul continuă până la 31 martie 2026, iar cererile pot fi depuse online sau la primărie. Familiile cu venituri reduse au nevoie de această măsură şi îi încurajez pe cât mai mulţi să o solicite”, a mai spus oficialul.