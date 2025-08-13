Patru persoane au fost rănite miercuri într-un accident rutier produs pe DN 1, în orașul Comarnic, la kilometrul 105+400. Traficul pe sensul de mers București-Brașov este restricționat, circulația fiind dirijată de polițiștii rutieri.

Potrivit IPJ Prahova, un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani a intrat în coliziune cu o altă mașină condusă de un bărbat de 69 de ani. În urma impactului, primul autoturism a fost proiectat într-un ansamblu de vehicule la volanul căruia se afla un tânăr de 29 de ani.

În urma accidentului au fost răniți cei doi șoferi, o femeie de 69 de ani și un minor de 17 ani, pasageri în vehiculele implicate. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative în toate cazurile.

Sursa: Newsinn