Miros înțepător de gaz, miercuri seară, în orașul Ovidiu din județul Constanța. Locuitorii au alertat autoritățile, iar pompierii au intervenit rapid pentru a preveni o posibilă explozie.

Potrivit primelor informații, un localnic ar fi golit o butelie direct în canalizare, provocând degajarea puternică de gaze.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere și un echipaj CBRN, specializat în intervenții la scurgeri de substanțe periculoase. Zona a fost balizată pentru siguranța oamenilor, iar echipele au efectuat măsurători pentru identificarea exactă a sursei.

ISU Dobrogea a anunțat că nu există victime și nu a fost nevoie de evacuarea locuitorilor. Zona rămâne sub monitorizare până la eliminarea completă a pericolului.

Autoritățile le recomandă oamenilor să evite perimetrul, să nu folosească surse de foc și să anunțe imediat dacă simt miros de gaz sau disconfort respirator.