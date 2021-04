Tragedia s-a produs din cauza unei defecțiuni la TIR-ul de Terapie Intensivă din curtea spitalului.

În total, în tir erau 8 pacienți. Dintre aceștia, unul a rămas la spitalul „Victor Babeș”, iar patru au fost transferați la alte spitale din Capitală:

– un pacient transferat la spitalul Floreasca, dar în secția de UPU;

– doi pacienți transferați la spitalul Bagdasar-Arseni;

– un pacient transferat la centrul militar de la „Ana Aslan”.

Bolnavii care au murit au rămas fără oxigen, au intrat în stop cardio-respirator, din cauza avariei, cin cauza penei înregistrate, potrivit primelor informații.

Secția 12 de Poliție, aflată în vecinătatea spitalului, si de la Serviciul Omoruri investighează avaria de la Spitalul „Victor Babeș”. Cel care asigura mentenanța ventialtoarelor a refuzat să intre in TIR in momentu li ncare a observat avaria, astfel că pollițiști și criminaliști fac verificări în aceste momente, transmite Realitatea PLUS.

Reamintim că TIR-ul de ATI a fost instalat de doar câteva zile la spitalul „Victor Babeș”. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a anunțat sâmbătă, după evacuarea dramatică a spitalului Foișor, că a fost instalat TIR-ul de ATI.

Secretarul de stat în MAI, şeful DSU Raed Arafat, a anunţat sâmbătă că terapia intensivă mobilă din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupată la capacitatea ei maximă de 8 paturi.

„Terapia intensiva mobila din curtea spitalului Victor Babes din Bucuresti este deja ocupata la capacitatea ei maxima de 8 paturi. Se continua transferul treptat al pacientilor din unitatile de primiri urgenta din Bucuresti spre Spitalul Foisor. Deja au fost internati in spitalul Foisor pacienti pe 7 paturi ATI din cele 20 iar transferul din unutatile de primiri urgente va continua la interval de aproximativ 60-90 minute. In paralel, au sosit la Spitalul Foisor de la unitatile de primiri urgente si pacienti care au nevoie doar de oxigen pe sectie obisnuita. Transferul va continua si pentru pacientii oxigeno-dependenti catre cele 90 de paturi din Spitalul Foisor”, anunța Raed Arafat în seara zilei de sâmbătă, explicând transferurile de pacienți COVID-19 la spitalul Foișor.