O femeie de 60 de ani a fost accidentată mortal de un autotren, joi, în timp ce ar fi traversat pe trecerea pentru pietoni de pe DN 2A, în orașul Hârșova, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi, la ora 6:40, de producerea unui accident rutier, pe DN 2A, în oraşul Hârşova, informează Agerpres.

„Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat, de 60 de ani, a condus un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă, pe DN 2A, în oraşul Hârşova, iar la un moment dat, ajungând la kilometrul 125+900 metri, a surprins şi accidentat o femeie, de 60 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea străzii pe marcajul pietonal, din partea dreaptă a conducătorului auto. În urma impactului a rezultat decesul femeii”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Şoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, reieşind că nu a consumat alcool, precum şi cu aparatul drug-test, ulterior fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanţelor din sânge. Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că circulaţia rutieră a fost restricţionată în zonă, desfăşurându-se alternativ pe un sens de mers, până la finalizarea cercetărilor la locul producerii accidentului.

