Zanfir Iorguş a postat, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, un mesaj în care afirma că a intrat în cursa electorală pentru a convinge forţele de opoziţie din Mangalia că numai împreună pot stopa degradarea vieţii sociale şi economice a municipiului, dorind îndepărtarea actualei administraţii.

„Interesul Mangaliei trebuie să primeze, iar orgoliile politice sau personale trebuie lăsate la o parte. Împreună suntem mai puternici şi tot împreună putem reclădi oraşul nostru care este blocat în timp, dar şi înglodat în datorii. Vremurile politice sunt altele astăzi! Fiind un singur tur de scrutin, votul cetăţeanului este minimalizat când sunt mai mulţi candidaţi. Am spus-o şi o repet: nu vom câştiga decât dacă vom fi mulţi şi uniţi. Am reuşit să aduc alături de mine mai multe partide politice şi în continuare cred că este nevoie de toate forţele de opoziţie şi de bună credinţă care pot aduce un plus la această construcţie. Politica naţională a partidelor blochează posibile colaborări benefice la nivel local”, a transmis candidatul PSD, până ieri.

Interesant este faptul că Iorguş a cerut sprijinul celor care au încredere în el pentru a-l vota pe Mohammad Murad, candidat independent la Primăria Mangalia.

„Cer sprijinul celor care au încredere în mine să îl votăm pe Mohammad Murad la funcţia de primar şi echipa mea de consilieri PSD + ALDE + PNŢCD la Consiliul Local. Asta, pentru binele oraşului nostru. Această colaborare politică este o garanţie că tinerii noştri rămân acasă alături de familie şi să îşi construiască un viitor stabil aici. De asemenea, părinţii noştri trebuie să aibă parte de atenţie şi respect!”, a explicat Iorguş. El a mai spus că Murad are două calităţi importante: este independent şi este liderul sectorului turistic din România. “Mohammad Murad are două calităţi importante: este independent şi poate să rezolve aceste divergenţe politice, indiferent de orientare şi a doua este liderul sectorului turistic din România, cu o experienţă dovedită în pilonul principal de dezvoltare al oraşului nostru- turismul. Experienţa mea în administraţie întărită de o echipă de profesionişti cu oameni din Mangalia, alături de forţa în turism pe care o are Mohammad Murad pot face din oraşul nostru unul în care putem trăi şi munci cu onoare”, a mai spus Iorguş.

Iorguș a fost primar al municipiului între 1996 şi 2008, iar între 2008 – 2012 a fost deputat al PDL. În 2012 a candidat din nou la Primăria Mangalia, dar a pierdut alegerile.

Reamintim că, potrivit Ordinea.ro., ancheta penală în cazul lui Iorguș și a viceprimarului său Paul Botaș a început în anul 2014, pe baza unui denunț penal semnat de actualul primar al Mangaliei, Cristian Radu. Acesta s-a plâns că municipalitatea a achitat aproximativ 150.000 de euro societății Eurocoram SRL Mangalia, pentru lucrări atribuite în decembrie 2006, pe vremea lui Iorguș, dar neexecutate. Este vorba de oborul de animale din zona Industrială-Moară, unde în afara unui pat de piatră spartă, pe care îl știe toată lumea din Mangalia, nu s-a ridicat nicio construcție administrativă, așa cum prevedea contractul. În plus, deși lucrarea a fost atribuită în decembrie 2006, documentația tehnică, pe baza căreia trebuia să se stabilească prețul contractului, a fost elaborată abia în ianuarie 2007. Colac peste pupăză, fostul primar era în relații extrem de apropiate cu Daniela Filip, proprietara din acte a societății Eurocoram, dar și cu Constantin Horez, patronul neoficial, dar cunoscut de toată lumea. Societatea beneficiase în aceeași zi de achiziția unui teren, tot de la Primăria Mangalia, și tot în baza unei negocieri directe cu o comisie condusă de același Paul Botaș.

Mohammad Murad s-a înscris în cursa pentru Primăria Mangalia ca independent în ultima zi în care putea face acest lucru, după ce cu câteva săptămâni mai devreme anunţase că va candida la Primăria Constanţa.

Primăria Mangalia este condusă din 2012 de Cristian Radu, care este candidatul PNL la alegerile din 2016 pentru un nou mandat.

Muhamad Murad este un milionar controversat care a fost implicat în mai multe scandaluri. Deși a susținut PNL până acum și este bun prieten cu Rareș Bogdan, acum nu a avut nicio problemă să primească voturile de la candidatul PSD.

Mohammad Murad a încercat să justifice, în direct la Realitatea PLUS, decizia candidatului PSD de a-l susține la primăria din Mangalia, susținând că a fost o decizie necondiționată.

„Colegul domnului Cristian Radu, domnul Rares Bogdan, a exprimat clar ca nu va veni in Managlia si ca nu va sprijini pe dl Cristian Radu pentru ca nu inseamna ca daca esti membru de partid inseamna ca esti o persoana onesta. Mangalia este distrusa si aici acuz PNL ca n-a avut cea mai buna decizie sa inteleaga ca primarul nu mai poate sa fie sustinut”, a spus Murad.

Milionarul controversat s-a ales cu un dosar penal după ce acesta ar fi împărţit alegătorilor din Mangalia pachete cu logo-ul și numele său înainte de începerea campaniei electorale, deși nu avea voie să facă acest lucru.

Autoritățile s-au autosesizat în acest caz.