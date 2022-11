Vremea noroasă se va instala in toata tara, mai putin in regiunile vestice, unde soarele si-a facut deja aparitia. Cele mai scazute temperaturi vor fi in estul tarii, in Banat vor cobori la 0 grade Celsius. Pe parcursul zilei, temperaturile vor mai creste spre amiaza, vor fi de la 2 grade in estul Transilvaniei si nordul Moldovei si 8-9 grade in vestul tarii, a explicat,, metrorologul Meda Andrei.

Incepand de marti, vremea va intra intr-un nou proces de incalzire usoara, temperaturile atingand valori de 10 grade.

Joi si vineri, temperaturile mai scad, vremea in sudul tarii fiind mai racoroasa. Aici nu se vor mai depasi 5-6 grade, iar in regiunile intracarpatice abia se vor atinge maxime de 2 pana la 6 grade.

Potrivit meteorologului, in weekend, temperaturile vor fi in crestere. Duminica vom avea peste 10 grade in vest, nord-vest si izolat in sud si centru, maxime mai mari pana la 12 grade.

In ceea ce priveste precipitatiile, in prima jumatate a saptamanii, izolat vor cadea ninsori slabe in zona de munte, dar nu cu depunere de strat mare de zapada, in noedul jud. Gorj, Mehedinti.

In a doua jumatate a saptamanii, joi si vineri, ceva mai multe ninsori la peste 1.400-1.500m, mai putine in zonele joase. In weekend, pentru ca se va mai incalzi usor, probabilitatea de ninsoare va scadea usor.