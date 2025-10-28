Președintele Nicușor Dan a declarat marți, după întâlnirea cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie, că România rămâne ferm angajată să continue consolidarea fiscală și să corecteze dezechilibrele economice.

„Autoritățile române vor continua eforturile necesare pentru a corecta deficitul în exces, deoarece stabilitatea și predictibilitatea sunt esențiale pentru economia noastră. Apreciem dialogul constructiv privind eforturile Comisiei Europene de a identifica soluții pentru provocările noastre în domeniul fiscal”, a transmis șeful statului pe platforma X.

Liderul de la Cotroceni a precizat că România este hotărâtă să implementeze până în august anul viitor Planul Național de Redresare și Reziliență în forma revizuită.

„Comisarul mi-a transmis că în evaluarea sa România se află pe drumul corect şi îşi va reduce deficitul dacă duce la bun sfârşit toate reformele anunţate. M-a asigurat, de asemenea, că ţara noastră are tot sprijinul Comisiei Europene în acest demers, dar şi pentru a finaliza toate investiţiile şi proiectele din PNRR. La rândul meu, l-am asigurat că vom depune toate eforturile pentru a folosi în mod eficient aceste fonduri, astfel încât fiecare euro să fie valorificat în beneficiul României”, a mai transmis Nicuşor Dan, de această dată pe Facebook.