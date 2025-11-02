USR îl validează astăzi oficial pe Cătălin Drulă drept candidat la Primăria Capitalei, într-un eveniment care riscă să provoace un nou scandal politic. Potrivit surselor, la conferința de la ora 13:00 va participa și președintele Nicușor Dan, gest care ridică semne de întrebare privind implicarea sa în campanie, deși funcția de șef al statului impune neutralitate.

Cătălin Drulă a declarat anterior că s-ar bucura de sprijinul președintelui, fapt care a alimentat și mai mult tensiunile din coaliția de guvernare. În paralel, circulă informații potrivit cărora candidatul PNL, Ciprian Ciucu, s-ar retrage din cursă în favoarea lui Drulă.

Primarul sectorului 6 a negat categoric zvonul, în timp ce liderul USR a fost rezervat, spunând că „nu are nicio informație despre vreo retragere”.

Situația riscă să inflameze relațiile deja fragile din Coaliție, mai ales că PSD a impus o regulă clară: partidele aflate la guvernare nu trebuie să se atace între ele și nici să negocieze pe ascuns.

Această regulă a fost însă deja încălcată, iar campania pentru Primăria Capitalei se anunță una dintre cele mai tensionate din ultimii ani.