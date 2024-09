Fostul premier și general Nicolae Ionel Ciucă a publicat un comentariu pe Facebook în care a adus un omagiu camarazilor săi din armată, evocând momentele petrecute alături de aceștia în teatrele de operații externe. Acesta și-a exprimat mândria pentru modul în care militarii români și-au îndeplinit misiunile și a subliniat legătura puternică pe care o are cu aceștia.

„Pe tot parcursul carierei mele militare am fost mândru de camarazii mei, alături de care m-am instruit și am luptat. Am fost permanent printre ei, la bine și la greu”, a scris Nicolae Ciucă.

El a asigurat că adevărul despre implicarea exemplară a acestora va ieși la iveală pentru cei care sunt interesați de realitatea din teren. „Sunt convins că cei care sunt cu adevărat interesați vor afla adevărul despre modul exemplar în care s-au purtat militarii români în misiunile executate în teatrele de operații externe”, a adăugat el.

Generalul a menționat și noaptea de 14/15 mai 2004, un moment semnificativ în cariera sa, alături de camarazii săi în teatrele de operații, sugerând că acele experiențe vorbesc de la sine despre profesionalismul și sacrificiul militarilor români. „Mărturie stau mesajele celor cu care am fost acolo, în noaptea de 14/15 mai 2004”.

Nicolae Ionel Ciucă le-a mulțumit tuturor celor care i-au trimis mesaje de susținere, exprimându-și aprecierea pentru sprijinul primit: „Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de susținere”.