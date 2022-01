Calificare cu emoții pentru Simona Halep în semifinalele turneului de la Melbourne Summer Set 1, după ce a trecut în trei seturi de Viktoria Golubic, scor 2-6, 7-5, 4-6.

Halep a avut 1-0 la seturi și a servit pentru meci la 5-4, dar și-a pierdut luciditatea, a intrat într-o zonă gri a reproșurilor de tot felul și a fost nevoie de un decisiv de mare luptă pentru a obține calificarea (6-2, 5-7, 6-4, după două ore și 35 de minute).

„A fost foarte greu, trebuie să recunosc. N-am crezut că pot câștiga acest meci, dar am luptat până la capăt, sunt mândră de asta. Golubic a jucat incredibil, a luptat pentru fiecare minge, până la final. Mă bucur că am fost puțin mai puternică pe final. ..Nu, nu am jucat bine astăzi. Am luptat cu mine azi, a fost greu să-mi controlez emoțiile. Ea m-a adus într-o astfel de situație, a fost greu să gestionez momentul, dar dacă vrei să câștigi, nu trebuie să renunți și mă bucur că nu am făcut-o”, a declarat Simona Halep.

În semifinale va juca împotriva chinezoaicei Qinwen Zheng(126 WTA) care a recut în două seturi de Ana Konjuh, scor 6-7 (1), 6-7 (6).

Sursa: Realitatea de Constanta