Viitorul Constanţa a terminat la egalitate cu UTA, 0-0 (0-0), vineri seara, la Arad, în etapa a 16-a din Liga I. Meciul s-a disputat pe un teren greu în condiții de ninsoare abundentă.

Echipa lui Rednic a rămas în 10 oameni din minutul 82, când Ghiță a primit al doilea cartonaș galben, însă UTA nu a reușit să profite.

Viitorul a acumulat 21 de puncte și se află acum pe locul 6 (ultimul din play-off) în clasamentul Ligii 1.

”Astea sunt condiţiile, trebuie să te adaptezi. Noi am făcut-o în prima repriză, dar în a doua am greşit foarte multe pase. Hai să zic că în prima repriză am mai avut câteva situaţii de a marcat, dar în a doua puţine. S-a jucat mai mult la mijlocul terenului, a fost mai mult un joc de luptă. Nu a câştigat nimeni. Noi nici nu am câştigat, dar am pierdut şi un jucător foarte important pentru meciul cu FCSB. Avem patru meciuri de foc, dar cel mai important e meciul de marţi. Mie îmi plac meciurile astea, ne ambiţionează. Şi sunt echipe care joacă un fotbal bun, acum să ne vedem,” a declarat Mircea Rednic la finalul meciului.

Sursa: Realitatea de Constanta