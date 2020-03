Deputatul PNL Mircea Banias a intrat în direct prin telefon la Realitatea Plus. Parlamentarul liberal se află internat în Spitalul de Boli Infecțioase de la Constanța, fiind confirmat pozitiv cu noul coronavirus, informează realitatea.net

Mircea Banias: „Nu am intrat în contact cu nicun parlamentar testat pozitiv cu COVID-19 și cu nicio altă persoană contaminată. Mai sunt alte persoane contaminate în Constanța, dar nu am intrat în legătură cu niciuna dintre ele. Evident că a început o anchetă epidemiologică. Au solicitat o listă cu persoanele pe care le-am văzut în ultima perioadă. Am transmis la DSP (Direcția de Sănătate Publică) această listă, cu numerele de telefon, începând evident cu familia mea. Am intrat în contact, contact definit de DSP, cu 22 de persoane.

Evident că m-am văzut cu mai multe persoane. Dacă am fost într-o camera cu anumite persoane, asta nu înseamnă că toți aceia au fost contacți direcți. Contact direct înseamnă 20 de minute și o distanță mai mică de un metru. De aceea lista nu e mai lungă. 22 de persoane sunt cele pe care mi le-am amintit. Evident că dacă îmi mai aduc aminte și alte persoane o să completez această listă. Eu sunt internat de aseară în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. În continuare nu am simptome, nu am avut niciun fel de bănuială că aș putea fi infestat cu acest virus. Dacă nu aș fi fost testat împreună cu colegii mei, nu aș fi solicitat să fiu testat. Familia se află în internare la domiciliu, la fel și părinții. Și cei de pe listă se află în izolare și vor rămâne așa până vor fi contactați de DSP.”