Ministerul de Finanţe a luat în vizor firmele-fantomă, iar în pachetul doi de reformă vor fi introduse criterii mai precise pentru declararea inactivităţii lor.

Aproape o jumatate de milion de firme inactive blochează piaţa, iar peste 120.000 dintre acestea au datorii de 3,5 miliarde de lei, spune ministrul Alexandru Nazare, într-un mesaj pe Facebook.

Alexandru Nazare: Nu e corect pentru contribuabilul care își respectă obligațiile față de FISC să avem atâtea companii care nu-și respectă obligațiile și stau sub radar și desfășoară tot felul de operațiuni de evaziune, de fraudă, fără să fie cu adevărat controlate. Scoatem la suprafață toate aceste companii, le obligăm ca în termen de o lună și trei luni, fie să-și declare din nou activitatea și să intre în zona corectă, sau vor fi dizolvate, lichidate și radiate.