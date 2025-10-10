”Da, știm refrenul ‘la farmacie!’, domnule Bolojan… știm. Nu am uitat nici cum unul care acum e consilier prezidențial urla și țopăia în Piața Victoriei ‘cine nu sare…’. Știm. Ați vrea, probabil, dacă s-ar putea, să reînviați anii de glorie ai PDL-ului, când, dacă nu te aliniai, ți se trântea rapid un dosar și erai jugănit în piața publică. Din fericire, domnule Bolojan, nu mai merge așa. Țara asta nu se mai poate conduce cu teroarea cătușelor – reforma pe ritm de cătușe. Nu vom mai permite asta niciodată. Și, dacă așa credeți că veți guverna, nu contați pe PSD. Nu putem fi tovarăși în asemenea atitudine și mentalitate”, a scris Mihai Fifor pe pagina sa de Facebook.

Social-democratul a criticat atitudinea premierului față de aleșii locali și modul în care a ales să îi avertizeze în legătură cu obligațiile fiscale.

”De aceea, PSD denunță și respinge categoric maniera în care premierul Bolojan a înțeles să-i avertizeze pe primari și pe președinții de consilii județene în legătură cu obligația plății CAS și CASS. Nu amenințarea cu pușcăria rezolvă problema! Edilii locali nu sunt de rea-credință și cu atât mai puțin pot fi tratați ca potențiali infractori. Premierul ar trebui să îi considere parteneri de dialog, nu ținte ale frustrărilor sale, măcar pentru motivul că sunt aleși de oameni și, deci, au cea mai deplină legitimitate democratică”, a subliniat Fifor.

Potrivit lui, ”problemele reale sunt generate de lipsa banilor – mai exact, de faptul că Guvernul nu doar că nu mai asigură alocările uzuale, dar a ajuns să ia din resursele primăriilor și consiliilor județene sub diverse pretexte”.

”Primarii nu pot fi acuzați pentru haosul bugetar creat la centru. În ultimă instanță, dincolo de bani, problema este de atitudine și de mentalitate. Premierul Bolojan rămâne prizonierul conduitei arbitrare, de baron local care taie și spânzură, din vremea când era primar la Oradea ori președinte al Consiliului Județean Bihor. Dar România nu mai poate fi condusă așa. Teroarea cătușelor nu ține loc de reformă, iar amenințările nu pot ține loc de guvernare. PSD nu are cum să nu sancționeze astfel de derapaje. Avem deplină îndreptățire să cerem dialog, colaborare, respect și aplicarea cu bună-credință a protocolului de coaliție. În egală măsură, avem datoria să denunțăm excesele și să apărăm principiile democratice. Depinde doar de premierul Bolojan dacă dorește să rămână în logica conflictului și a forței sau dacă înțelege că România are nevoie de un lider care ascultă, nu amenință. Un lider care construiește, nu impune prin frică”, a mai spus liderul PSD Arad.