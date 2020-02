Un cutremur puternic a avut loc duminica dimineata in Mexic. Seismul s-a produs la ora 5:30 a Romaniei si a avut 5,9 grade pe scara Richter.

În ziua de 02 Februarie 2020 la ora 05:32:41 (ora locală a României) s-a produs în OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO un cutremur cu magnitudinea mb 5.9, la adâncimea de 15km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 242km SV de Tapachula.

Un cutremur similar a mai avut loc in Mexic in luna ianuarie. Seismul respectiv s-a simtit si in capitala tarii si a avut o magnitudine de 5.6 pe scara Richter.