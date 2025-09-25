Metodologia pentru organizarea Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2025-2026 a fost publicată miercuri seara în Monitorul Oficial, prin ordinul ministrului Educației nr. 6405/2025.

Documentul introduce mai multe modificări față de anul precedent, între care pilotarea unor itemi noi de alfabetizare funcțională, obligativitatea planurilor individualizate de învățare pentru fiecare elev și rapoarte publice ale inspectoratelor școlare bazate pe rezultatele unităților de învățământ.

Noutățile vizează și termene clare pentru fiecare etapă: evaluarea testelor trebuie finalizată în șapte zile, rapoartele școlilor în cinci zile, iar cele județene în șapte zile. La nivel național, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare trebuie să prezinte raportul tehnic până la 30 noiembrie.

Evaluările sunt programate astfel: clasa a II-a între 12 și 15 mai 2026, clasa a IV-a între 19 și 21 mai 2026, iar clasa a VI-a între 26 și 28 mai 2026.

