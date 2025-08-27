Realitatea Plus a intrat în posesia documentului actualizat al măsurilor fiscale din Pachetul 2 de austeritate propus de Guvernul Ilie Bolojan. Este vorba despre măsuri extrem de dure și fără precedent pentru țara noastră.

Conform documentului obținut de Realitatea Plus, furnizorii de servicii poștale au obligația de a strânge taxa logistică de 25 de lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială sub 150 de euro. După noile prevederi din Pachetul 2, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă colectarea taxei și neplata către bugetul general consolidat al statului în termen de 30 de zile de la declarare.

Șeful vămilor și cei de la ANAF vor fi testați cu detectorul de minciuni

„În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice, de conducere sau generale din cadrul Autorității Vamale Române, și din Agenția Națională de Administrare Fiscală la solicitarea conducerii Agenției, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf”, se arată în propunerea inclusă în Pachetul 2 de austeritate.

Funcționarii de la Oficiul Național pentru Jocuri prinși cu minciuna vor fi cercetați disciplinar

„Toți funcționarii publici din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt supuși în mod obligatoriu unei testări psihologice periodice, o dată la 2 ani. În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului, se face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf. În situația în care testarea indică un comportament disimulat se declanșează cercetarea disciplinară”, conform modificărilor din Pachetul 2.

Interdicții pentru administratori dacă sunt găsiți vinovați de insolvența firmei

Persoana împotriva căreia s-a pronunțat o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii nu mai poate:

– să fie desemnată administrator sau, dacă este administrator în alte societăți, va fi decăzută din acest drept timp de 10 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii

– să fondeze societăți sau să dobândească o participație de control într-o nouă societate pentru o perioadă de 5 ani.

Alte măsuri dure pentru antreprenoriatul din România

– Dizolvarea automată a firmelor inactive mai mult de un an

– Obligația generalizată de cont bancar/de trezorerie pentru toate persoanele juridice, nu doar pentru firmele mari

– extinderea acceptării obligatorii a plăților electronice. Se elimină pragul de 50.000 de lei/an cash și orice entitate înregistrată la Registrul Comerțului trebuie să accepte carduri/aplicații

-licitații electronice pentru bunuri sechestrate prin platforma digitală ANAF/MDLPA

