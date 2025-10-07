Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că pentru data de 7 octombrie 2025 au fost emise coduri de atenționare meteorologică pentru vreme severă și precipitații abundente după cum urmează:

– cod roșu pentru regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo (coasta Mării Negre);

– cod portocaliu pentru regiunile Silistra, Razgrad, Ruse, Targovishte, Șumen, Sliven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech, Vratsa (partea de nord) și Plovdiv, Smolyan, Kardjali (partea de sud).

În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere și perturbări ale traficului aerian.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească cu atenție situația zborurilor de pe aeroporturile bulgare și să respecte recomandările autorităților locale.

Informații suplimentare pot fi accesate astfel:

– cu privire la situația zborurilor pe aeroportul Sofia: www.sofia-airport.eu;

– cu privire la starea vremii: www.weather.bg;

– cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA – www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

– cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare: www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea sofia.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.