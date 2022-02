HC Dobrogea Sud a terminat la egalitate 20-20 (10-12) derby-ul disputat cu Dinamo București, în etapa a-XVIII-a a Ligii Naționale.

Neșansa, deciziile controversate ale arbitrelor Năstase și Stancu și experiența adversarilor au făcut ca cele 3 puncte să nu rămână la Constanța.

George Buricea: „Eu m-am săturat… Gol Komogorov, cei de la masă nu au dat drumul la tabelă! Aeriană în ultimele 30 de secunde, cu Ilie împins în aer, este 7 metri și eliminare două minute… Nimic! La ultimul atac, Sorhaindo face fault în atac. Nu mai pot. Am intrat în teren. Ok, eu am luat cartonaș roșu. Dar s-a terminat egal. Nu e corect ce se întâmplă. Ce să fac? Ce să îmi învăț jucătorii, juniorii pe care îi am pe bancă? În primul rând, trebuie să îi învăț regulamentul de România, că vor ajunge în Europa și va fi jale! Asta e… Echipa, jos pălăria! Au orgoliul lor de handbaliști, au jucat cu cei mai buni și au murit pe teren”

“A fost un meci mare, cu apărări bune, cu portari în mare formă, un meci foarte bun pentru spectatori. Sunt fericit că am reușit să obținem un punct după ultima acțiune. Atmosfera? Extraordinară! Sper ca, în viitor, situația pandemică să se încheie și arenele să fie din nou pline. E cel mai bun lucru care se poate întâmpla în sportul nostru,” a declarat Xavier Pascual Fuertes , antrenor Dinamo.

HC Dobrogea Sud (antrenori George Buricea, Rudi Stănescu): Vasile, Preda – Stankovic 5 goluri, Chikovani 4, Komogorov 2, Ilie 2, Andrei 2, Vegar 2, Nikolic 2, Caba 1, Stănescu

Dinamo (Xavi Pascual, Jordi Giralt, Sebastian Bota): Heidarirad, Ghedbane – Ghionea 8 goluri, Kuduz 3, A.Pascual 2, Mamoudh 2, Nantes 1, Humet 1, Militaru 1, Negru 1, Sorhaindo 1, Racoțea, Khairi, Bizău.

Sursa: Realitatea de Constanta