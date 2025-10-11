Ion Cristoiu a dezvăluit cine îl comandă pe Ilie Bolojan! Maestrul susține că atât UDMR-UL, cât și premierul României ascultă ordinele lui Viktor Orban. Totul după ce prim-ministrul maghiar a declarat, într-un interviu din Budapesta, că România este „o căpiță strâmbă”.

„Sunt toate datele pentru a susține că eroul acestui weekend a fost Viktor Orban, premierul Ungariei. Eroul nu al lumii, nu al Europei, ci al României.

A dat un interviu la Budapesta și acolo a făcut pulbere România, considerând-o un vecin <<ca o căpiță strâmbă>>. A participat la congres, l-a făcut vedetă pe Ilie Bolojan, ridicându-l în picioare și arătându-l conducerii membrilor UDMR, ca și cum membrii UDMR nu știau cine e (…).

Fiind vorba de un partid, UDMR, care participă la guvernare, ar fi fost normal ca cei din sală să se ridice și să-l aplaude pe Illie Bolojan, șeful lor, și fără să-i invite la asta șeful lor de la Budapesta, Viktor Orban”, a declarat Cristoiu.