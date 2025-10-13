Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a anunţat că, în perioada 2 iunie – 9 octombrie, au fost înregistrate 43 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România.

Dintre acestea, 37 sunt confirmate şi şase sunt considerate cazuri probabile.

Potrivit INSP, a fost înregistrat şi un deces din cauza infecţiei cu West Nile.

Cazurile au fost înregistrate în Bucureşti (13) şi în judeţele Alba (1), Brăila (5), Botoşani (1), Cluj (1), Dolj (1), Dâmboviţa (1), Galaţi (6), Ilfov (3), Iaşi (2), Prahova (1), Sibiu (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1).

Este vorba despre 21 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, opt din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, şapte de 50 – 59 de ani, două din grupa de vârstă 40 – 49 de ani, trei din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani şi 30 – 39 de ani.

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

* să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

* să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

* să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

* să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

* să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.

