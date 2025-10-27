Un incident grav a avut loc luni, 27 octombrie, în orașul Năvodari, județul Constanța. O mașină a intrat într-o conductă de gaz, iar autoritățile au evacuat 30 de persoane din zonă, între care 25 de adulți și 5 copii.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a transmis că, în urma accidentului, conducta care alimenta locuințele din apropiere a fost ruptă. Din cauza scurgerilor, s-a decis evacuarea oamenilor pentru a preveni un pericol major.
La fața locului au ajuns rapid pompierii, care au intervenit cu o autospecială cu apă și spumă, o autospecială pentru transportul victimelor multiple și un echipaj CBRN.
Intervenția promptă a echipajelor de urgență a fost necesară pentru a evita riscul unei explozii și pentru a asigura protecția locuitorilor.
Autoritățile continuă verificările pentru a remedia avaria și pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.
Sursa: Realitatea de Constanta