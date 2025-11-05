Un incendiu de proporții a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în județul Argeș. Șase echipaje de pompierii au intervenit la un service auto din localitatea Albota, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș.

