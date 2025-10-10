 

Scandal uriaș la congresul UDMR. Sorin Grindeanu a ieșit de la eveniment în timp ce se intona imnul Ungariei și al Ținutului. În schimb, Ilie Bolojan a rămas alături de premierul Ungariei, Viktor Orban. 

 

În imaginile surpinse la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care a avut loc vineri, la Cluj, se vede cum în momentul în care începe să fie intonat imnul Ungariei și al Ținutului Secuiesc, președintele PSD a părăsit sala. 

Nu același lucru l-a făcut și premierul Ilie Bolojan care a preferat să rămână alături de Victor Orban, însă gestul său este văzut de experții politici ca fiind unul greșit. Potrivit lor, premierul a picat într-o capcană. 

