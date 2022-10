Situație revoltătoare într-un azil de bătrâni din Sibiu. Pacienții internați au fost filmați în condiții precare, în ipostaze vulnerabile, iar după ce imaginile au ajuns pe rețelele de socializare au provocat un val de revoltă. Cea care a dezvăluit ororile este chiar o pacientă a instituției. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

Pensionari murdari și nespălați, întinși pe gresia din baie și neajutorați, asta au găsit inspectorii DSP la fața locului. Unitatea a fost amendată cu 10 mii de lei după ce mai multe imagini apărute pe internet arată în ce condiții inumane erau lăsați pensionarii, potrivit Ora de Sibiu.

Mai mult, căminul a rămas și fără licența de funcționare. „Licența de funcționare a fost retrasă deoarece lipsea autorizația sanitară de funcționare, iar punctajul pe care ar fi trebuit să îl îndeplinească pentru a funcționa a fost sub 75%”, au precizat reprezentanți ai Prefecturii Sibiu.

În ciuda retragerii licenței de funcționare, toți cei aproximativ douăzeci de pacienți au rămas în continuare în centru, până când vor fi transferați în alte centre.

În ciuda disfuncționalităților descoperite și sancționate de instituțiile de control, administratorul căminului a dat vina pe femeia care a filmat scenele revoltătoare. „Imaginile respective au fost filmate fără acordul oamenilor, de o beneficiară care are istoric la psihiatrie, dânsa este și internată în momentul de față. (…) Domnul care era (căzut – N.R.) are un istoric medical, are epilepsie, familia cunoaște situația. A făcut o criză, a căzut în baie, dânsa în loc să strige pe cineva, l-a filmat ca să îl pună pe internet.”, a explicat administratorul azilului.

