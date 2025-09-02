Conferința de presă este prima pe care o susține premierul după mai bine de o lună. Deși în ultimele săptămâni a avut apariții publice, Ilie Bolojan nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor legate de cele 5 legi pentru care Guvernul și-a asumat luni răspunderea în Parlament.

Ilie Bolojan : S-au implinit doua luni de cand acest guvern si-a preluat mandatul. La câteva zile dupa ce am preluat mandatul, am constatat ca situatia pe care o preluam, cel putin din punct devedere al deficitului, era mai dificila decat cea pe care o stiam. Timp de doua luni, am pus in practica cateva masuri pentru a reduce deficitul, pentru a tine Romania ca o tara stabila, de incredere, pentru a atrage fonduri europene si pentru a corecta nedreptatile.

Pe componenta de deficit, am lucrat pe cresterea veniturilor, scaderea cheltuielilor si pe prioritizarea investtiilor, in vederea esalonarii lor. Au trebuit puse in practica toate aceste masuri in diferite grade.

Primul pachet adoptat a urmarit aceste masuri, rezolvand o partea din probleme.

Al doilea, cel depus ieri in Parlament, reduce privilegiile din sectorul public, de la salarii la pensii, sau beneficii foarte mari care nu aveau in spate performanta sau care sunt departe de ceea ce tara noastra poate sa suporte din punct de vedere financiar. Tot prin pachetul de ieri, intarim forta statului de a colecta taxele si impozitele de la cei care ani de zile au reusit sa evite plata acestora, restabilim egalitatea de tratament intre cetateni si firme, incepem sa facem ordine in sanatate.

Al doilea pachet format din 5 proiecte trebuia sa fie completat de al saselea, proiectul care tine de reforma administratiei publice locale, dar, pentru ca nu am reusit sa ajungem la o intelegere si sa aiba un acord al tuturor partidelor din Coalitie, el nu a mai fost depus. Acest pachet, insa, e complementar pachetului de fiscalitate pentru ca fara adoptarea lui nu ne valorificam potentialul administratiei publice locale si nu reducem o componenta importanta de cheltuieli pe care statul roman nu o mai poate suporta in anii urmatori.

Zona de administratie publica locala e un bloc mare de cheltuieli care adiuna peste 150.000 de oameni, parte in aparatele proprii, parte in zonele de asistenta sociala. Daca nu controlam cheltuielile de personal ale statului, mai ales unde sunt inutile, riscam ca tot ceea ce incasam suplimentar sa se duca pe aceste cheltuieli de personal si riscam sa ne intoarcem anul urmator in situatia in care ne regasim anul acesta.

Pe partea de administratie publica locala, reforma este absolut necesara. In multe locuri, primariile nu-si pot suporta cheltuielile de personal din veniturile pe care le incaseaza, cea mai mare parte dintre acestea trebuind sa fie asigurate de la bugetul de stat. Or, in situatiile in care o primarie nu-si poate acoperi nici macar cheltuielile de personal, inseamna ca acea primarie nu exista pentru cetateni, ci pentru angajatii ei si ori reducem cheltuielile si putem functiona pe actuala structura administrativa, dar cu un numar mult mai mic de angajati si cu chelutuieli mai mici, sau vom fi fortati, cand se va ajunge la un acord politic, sa facem o reorganizare administrativa si sa desfiintam unitati administrative care nu se mai justifica datorita raportului dintre populatia pe care o au si costurile pentru a sustine administratia de acolo.

Pe partea de descentralizare, unde exista un acord, daca acest proiect va fi adoptat, vom vedea transferul catre autoritatile locale, deciziile se vor lua mai aproape de cetateni si vom vedea active care azi sunt abandonate de ani de zile care nu pot fi valorificate puse in valoare pentru cetatenii din acele localitati.

Ati auzit diferite cifre de reduceri care se aplica la o zona sau alta. Foarte putini au inteles care sunt problemele. Administratia este dimensionata pe un numar mare de posturi raportat la numarul de locuitori. Fiecare localitate din Romania stie prin calculul pe cre îi primeste de la prefecturile din judet cati angajati maxim poate avea. Stiind ce numar maxim poate avea, fiecare autoritate, la propunerea primarului sau presedintelui CJ, aproba organigrama.

Aceste organigrame trebuie sa fie mai mici decat numarul mare de angajati. In multe localitati, muti primari si-au calculat organigrama mult sub numarul maxim.

Al treila element este cate posturi sunt efectiv ocupate. In fiecare institutie, o parte sunt ocupate, o parte sunt vacante. Vacantele au un rol pentru ca sustin posturi de sefi. Daca vrem sa vorbim despre reduceri in administratie, trebuie sa vorbim de numarul de posturi efectiv ocupate.

Va spun câteva ipoteze de lucru. Daca vrem sa avem o reducere efectivă de personal de 5%, inseamna ca ar trebui sa reducem cu cel puțin 30% numărul maxim. Ca sa avem un efect asupra posturilor ocupate. In sub 1000 de UAT-uri, ar trebui redus personalul in aceasta ipoteza.

Dacă facem un calcul de 10% reducere efectiva de personal, la posturile ocupate, ar insemna ca, din numarul total de posturi, sa avem o reducere de aproximativ 40%. Ceea ce inseamna ca, in jumatate din UAT-urile din Romania, ar trebui facute reduceri de personal, iar jumatate isi vad de treaba lor pentru ca si-au calculat personalul.

Fara acest pachet de administratie care sa impuna si reducerea efectiva de personal acolo unde posturile sunt supradimensionate, acest pachet 2 nu este intreg… In loc ca banii pe care-i luam de la cetateni, s-au facut multe investitii care trebuie cofinantate, in loc sa mearga la cofinantarea investitiei nu cred ca este normal sa se duca intr-o gaura neagra care inseamna cheltuieli inutile si nejustificate in administratia publica.

Acest pachet a fost agreat de coalitia de guverare la inceput. El trebuie urmat in paralel de reduceri in administratia centrala.

Întrebări din partea presei:

Reporter: Este Nicușor Dan partener sau frână?

Bolojan: Partidele din coalitie si presedinte trebuie sa fie si sunt partenerii presedintelui. Altfel, lucrurile nu functioneaza. Toate masurile puse in practica sunt puse cu acordul partidelor din coalitie. E un dialog normal pe care periodic trebuie sa-l avem si pe care l-am avut intotdeauna (despre relatia cu Nicusor Dan, n.r.)

Reporter: Cati oameni vor fi dati afara? Ce cheltuieli ati economisi si cat ar creste rata somajului din Romania cu aceste concedieri din administratia publica?

Bolojan: Va rog sa faceti un calcul, 130.000 de angajati efectiv in administratia publica locala, din care se vede evident ca o parte sunt in plus. (…) 10% inseamna 13.000 de posturi. In momentul de fata, mediul privat din Romania, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja.

După conferință, Ilie Bolojan va merge la Cotroceni, la ora 12:00, unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan și cu ceilalți lideri ai coaliției: Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Întâlnirea a fost cerută de Nicușor Dan, în contextul tensiunilor din coaliție, premierul Bolojan amenințând chiar cu demisia.