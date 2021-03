„Nu avem niciun fel de dubiu că se poate întâmpla ceva care să nu fie așa cum sunt regulile de fair-play”

Farul a încheiat parcursul în sezonul regular din actuala ediție a Ligii a 2-a, terminând la egalitate, scor 0-0, cu FC U Craiova 1948, în etapa a 20-a.

Ianis Zicu și-a felicitat elevii pentru toată munca depusă pe parcursul sezonului regular și a mărturisit că este încrezător în privința șanselor ca FC Farul să ajungă în play-off.

“Cred s-a văzut că am încercat să câștigăm, nu cred că am evitat să construim în vreun moment. Din păcate, nu am reușit să marcăm, dar sunt bucuros că antrenez o astfel de echipă și am astfel de jucători, care, în decursul unui an de zile, au reușit să facă dintr-o echipă pe care nimeni nu o lua în considerare, o echipă care să pună probleme Craiovei, să vină aici să joace, să nu le dea prea multe șanse. Sunt bucuros că am o astfel de echipă. Cred că am arătat bine, nu ca o echipă speriată în fața Craiovei….. Astăzi, am obținut doar un punct, dar este un punct care ne ajută în continuare, pentru că U Cluj este afară, Petrolul este afară, este afară Viitorul Târgu Jiu sau Călărași. Este un punct care ne dă speranțe și așteptăm trei meciuri cu interes. Un rezultat trebuie să se întâmple. Sunt șanse și așteptăm aceste meciuri, pentru că se vor juca sută la sută și nu avem niciun fel de dubiu că se poate întâmpla ceva care să nu fie așa cum sunt regulile de fair-play”, a declarat antrenorul nostru, care speră și la un pic de șansă în ultima rundă:

“Eu nu am considerat că în ultima etapă stăm, am considerat că astăzi am fost, de fapt, primii care am jucat din etapa care urmează. Am jucat noi și acum stăm și ne uităm la celelalte rezultate, așteptând o minune, ca să spun așa. Dar eu nu cred că este o minune, este un lucru firesc și să avem și puțină șansă, la cum am arătat în acest an”.

Totodată, Ianis Zicu a vorbit și despre faptul că s-a ajuns ca totul să se decidă în ultima etapă, chiar dacă lucrurile ar fi putut sta altfel:

„Este simplu de discutat și am putea să ne legăm de multe lucruri. După ce am văzut ultimele meciuri și ce erori de arbitraj au fost, consider că nici la Slatina nu a fost ceva intenționat. Cred că ori sunt foarte slabi arbitri, ori nu reușesc să gestioneze momentele importante ale meciurilor. Petrolul a ieșit cum a ieșit, Cluj a ieșit cum a ieșit din această luptă. Până la urmă, acele puncte de la Slatina, pe care consider că le-am pierdut…Asta este. Avem 32, doar acestea sunt în clasament și trebuie să ne mândrim cu ele, pentru că ne dau șansa să rămânem în primele 6. Am încredere că ne putem bate pentru promovare în continuare, după ce se va încheia etapa. Sunt mândru de ce s-a întâmplat. Echipa a arătat bine, nu cred că am arătat în niciun moment dezorganizați sau am arătat slăbiciuni, să fim dominați de echipe din Liga a 2-a, care au bugete de 3-4 ori mai mari decât ale noastre”.

