“Am semnat pentru următorul campionat, sper să reușim să promovăm!”

Ianis Zicu a semnat prelungirea contractului cu FC Farul, urmând să conducă echipa de pe banca tehnică și în sezonul viitor al Ligii a 2-a. Managerul FC Farul Constanța, Tiberiu Curt, și tehnicianul în vârstă de 36 de ani au parafat astăzi noul acord și au pus la punct detaliile pentru pregătirea noului campionat.

„Sunt fericit că am în continuare încrederea conducerii, după un an mai mult bun decât rău. Am trăit dezamăgirea aceasta, de a nu ne bate pentru promovare, cu toate că următoarele 14 meciuri pe care le aveam de disputat erau cu echipe mai slab cotate, după începutul de retur cu Rapid, Dunărea Călărași, Concordia, Petrolul și Turris. Eu zic că am fi avut șanse foarte mari să fim aproape de locurile de promovare în acest sezon. Am semnat pentru următorul campionat, unul mult mai important pentru Farul. Dacă anul trecut, primul obiectiv era menținerea în Liga a 2-a și formarea unei echipe bune, sper ca în acest sezon să reușim să promovăm, pentru că un antrenor trebuie să plece întotdeauna de la acest gând.”

Cum crezi că va fi următorul sezon?

Sper să începem foarte bine, să reușim să facem cât mai multe puncte pentru ca băieții să înțeleagă că putem să promovăm și să avem în cap din primul moment până în ultima etapă doar lucrul acesta. Nu vreau să vină niciun jucător la Farul în următorul sezon cu gândul de a trece un an din viața lui fără să reușească să obțină maximum, adică promovarea.

La ce să ne așteptăm în privința lotului de jucători?

Sper, în primul rând, să menținem jucătorii pe care i-am folosit în cea mai mare parte în acest sezon. Au fost jucători importanți, care pot să ne ajute și în sezonul viitor. Sunt foarte mulți jucători la care țin foarte mult și sper ca ei să rămână în continuare, iar cei pe care îi vom aduce să fie mult mai puternici decât cei la care am renunțat sau pe care i-am folosit mai puțin.

Ce mesaj le transmiți suporterilor care așteaptă cu nerăbdare noul sezon, mai ales că nu au mai văzut un meci de câteva luni?

Să sperăm că lucrurile vor reveni la normal foarte repede și vor vedea o echipă Farul care va pune probleme tuturor și va reuși să revină în prima ligă. Îi așteptăm la stadion în număr cât mai mare!

Sursa FC Farul

Sursa: Realitatea de Constanta