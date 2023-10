Astăzi, sâmbătă 21 octombrie 2023, Horoscopul zilei ne avertizează asupra energiei puternice si dificil de gestionat care ne va influenta in mod direct. Soarele si Pluto vor face o cuadratură, ceea ce ne poate înzestra cu o ambitie excesiva ce poate duce la reactii impulsiv-agresive si imprudente. Acest val de energie poate fi in acelasi timp pozitiv si negativ, fiind necesar sa invatam sa il controlam si sa il directionam in mod adecvat.

Luna sensibila se alatura apoi lui Pluto, aducand sentimente coplesitoare si amintiri care ne pot inspira sau ne pot forta sa reflectam. In cele din urma, Luna se confrunta cu Soarele, iar puterea lor emotionala bruta poate fi o provocare de gestionat. Ia-ti putin odihna!

Horoscop zilnic BERBEC

Ramai prudent azi si incearca sa gandesti cu atentie fiecare miscare. Bazeaza-te pe instinctele tale atunci cand incerci sa anticipezi ce urmeaza sa se intampla si nu lasa noile evenimente sa te devieze de la planurile tale. Inarmeaza-te cu rabdare si vei fi in stare sa te descurci cu brio cu fiecare problema care ar putea aparea. Este indicat sa fii pe faza si atent pentru ca pot fi situatii care sa iti necesite atentia maxima azi.

Horoscopul zilei TAUR

Esti pe cale sa obtii tot ceea ce iti doresti pentru ziua de azi, deci nu lasa pe altii sa te devieze cu comentariile sau solicitarile lor. Ramai fidel propriilor tale proiecte si planuri si vino cu solutii ca sa iti pui toate ideile in actiune. Este o zi favorabila pentru tine.

Horoscop azi GEMENI

Esti plin de energie si asta ar trebui sa te ajute sa iti fie de folos ca sa iti realizezi un plan mai vechi care iti va activa sentimente de relaxare si satisfactie. Tine de aceasta stare a mintii ca fiind cea mai buna cale sa te descurci cu posibile probleme care pot aparea la un moment dat.

Horoscop zilnic RAC

Schimba-ti atitudinea si incearca sa te uiti la schimbari recente intr-o lumina mai putin negativa. Numai o abordare optimista te va ajuta sa gasesti solutiile la problemele tale. Noi informatii te pot forta sa revizuiesti un numar de lucruri pe care le-ai luat de buna. Este o zi buna pentru asa ceva intrucat vei avea o abordare pragmatica si rationala.

Horoscopul zilei LEU

Te vei surprinde placut cum cresti in increderea de sine, cu atat mai mult cu cat vei avea de-a face cu oameni remarcabili si importanti. Asta iti aduce beneficii mari atat social cat si profesional, deschizandu-ti-se usi pline de entuziasm spre un viitor glorios pe care il astepti si construiesti.

Horoscop azi FECIOARA

Azi trebuie sa fii focusat si concentrat pentru ca pot aparea unele probleme noi care par a fi iesit de nicaieri. Ai nevoie sa fii alert altfel risti sa pierzi controlul. Miscari care sunt facute fara atentie, grija si considerare pot fi cu efecte ireversibile. Vesti neasteptate te pot lasa cu gura cascata, ca si cum presul iti este tras de sub picioare. Solutia este sa ramai calm ca sa eviti orice cadere nervoasa.

Horoscop zilnic BALANTA

Este posibil sa te simti emotional cam jos, din cauza unei greutati care te-a adus cu picioarele pe pamant mai brutal in loc sa te lase sa zbori liber spre nori unde ti-ar placea sa fii. Drept rezultat, ai putea actiona intr-un mod ca sa te justifici sau dovedesti altora. Iesi din acest blocaj mental. Esti foarte bine asa cum esti si nu ai nevoie de validarea altora. Este bine sa fii realist si cu picioarele pe pamantul care te sustine. Asa capeti echilibrul necesar ca sa obtii lucrurile pe care le vrei in viata. In dragoste, azi poate fi ziua in care totul se schimba.

Horoscopul zilei SCORPION

Se arata a fi o zi placuta pentru tine, draga Fecioara, in care energia si vitalitatea ta ating un punct maxim. Ia in propriile maini un aspect ce te-a framantat si scapa o data pentru totdeauna de aceste probleme. Mentine o atitudine calma si matura si vei fi bine. Si daca apar anumite dificultati provocatoare pe drum, nu ezita sa ceri ajutor celor dragi.

Horoscop azi SAGETATOR

Totul se schimba in jurul tau dar ai face bine sa nu lasi asta sa te influenteze pentru ca ai putea pierde total contactul cu realitatea, scrie Sfatul Parintilor. Ramai alert ca sa nu te fii nepregatit sa faci fata la tot ce e neasteptat. Dar ai nevoie sa accepti situatiile asa cum vin. Orice incercare de a opune rezistenta schimbarilor va ingreuna lucrurile. Ai multe de facut dar fa-ti timp si pentru cei dragi. O seara placuta cu oamenii iubiti este ceea ce ai nevoie pentru echilibru.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Increderea de sine iti este pana la acoperis azi si asa si trebuie daca vrei sa iti pui treburile in ordine. Ocupa-te te treburile neterminate in toate domeniile vietii tale. E simti sigur pe tine si asta te ajuta sa obtii ceea ce ti-ai pus in minte. Nevoile emotionale continua sa ti se ridice la suprafata oricat de tare incerci sa le suprimi. Stai cu prietenii si oamenii dragi si vei vedea ca asta te relaxeaza si te face sa te simti mai bine.

Horoscopul zilei VARSATOR

Obiectivele si ideile tale vor gasi teren fertil azi si vei putea sa mergi mai departe cu planurile tale. Este un nou inceput dinamic pentru tine. Te simti rebel si esti gata sa faci schimbari benefice, deci lasa aceasta stare de spirit sa te ghideze. Asta te va ajuta sa rasucesti orice situatie la nevoie ca sa ajungi acolo unde vrei sa fii. Nu uita sa faci pauze dese si sa te consulti cu cei in care ai incredere pe drum.

Horoscop azi PESTI

Astazi poti primi unele informatii sau situatii norocoase. Oportunitati ca acestea nu rasar foarte des si va trebui sa actionezi in graba ca sa profiti de asta, pentru ca a doua zi pot sa nu mai fie. Daca esti epuizat din cauza presiunii ultimelor saptamani, poate ca este timpul sa pui distanta intre tine si probleme. Ia pauza, odihneste-te si reincarca-ti bateriile. Asta te ajuta sa devii mai eficient cand revii la munca ta.