HC Dobrogea Sud a învins pe Magnum Botoșani scor 32-28 și s-a calificatîn sferturile Cupei Romîniei.

Djordje Cirkovic, antrenor HCD: Prima idee a fost să trecem mai departe și să joace toată lumea 20 de minute și eu zic că am reușit asta. Practic, am jucat fără Komogorov, fără Nikolic, care a intrat maxim 15 minute. Ne-am păstrat energia și suntem proaspeți pentru cel mai important meci, pe care o să-l jucăm joi. Din păcate, nu îi avem pe Șandru și Chikovani, care nu s-au recuperat după accidentări. Competiția asta favorizează echipa care are lotul cel mai valoros și mai numeros. Dinamo este mare favorită. Noi mergem pas cu pas. Primul meci este joi. Vrem să intrăm la Final 4 și, după aceea, vedem.

HC Dobrogea Sud (Djordje Cirkovic, George Buricea): Iancu, Vasile – Nistor 6 goluri, Andrei 5, Stănescu 4, Ignat 3, Simovic 3, Susanu 3, Chiuffa 3, Ilie 2, Nikolic 1, Ostace 1, Komogorov 1, Bruj

Magnum Botoșani (Florin Ciubotariu): Nicolaevici – Negru 7 goluri, Adomnicăi 6, Leșniuc 5, Farcaș 4, Lakovic 3, Lazurcă 3, Vamanu, Crăciunescu.

Urmează duelul din sferturile de finală, cu învingătoarea optimii Poli Timișoara – HC Buzău (ora 15.50).

Sursa: Realitatea de Constanta