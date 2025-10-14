Nicușor Dan nu este îngrijorat că ar putea fi demis din funcția de președinte. Deși românii îl vor plecat de la Palatul Cotroceni din cauza haosului din țară, președintelui nu pare că i-ar păsa.

Întrebat ce părere are că Opoziția vrea să îl suspende din funcție, Nicușor Dan a răspuns senin că nu vede nicio problemă în asta. Acesta susține că nu există un argument serios prin care să fie dat jos din fotoliul de președinte.

Totodată, Nicușor Dan a dezvăluit că documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat și va fi adoptat până pe 26 noiembrie.

De altfel, Nicușor Dan vorbește despre două schimbări majore: prima se referă la războiul hibrid și a doua vizează corupția din România. Mai exact, Nicușor Dan vrea să reimplementeze protocoale de colaborare între servicii și procurori.