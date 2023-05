Farul a obținut un punct important în cursa pentru titlu, 1-1 în deplasare cu Universitatea Craiova, în etapa a 8-a din play-off.

Alibec a irosit o lovitură de la 11m în min.11, dar tot el a creat în min.24 faza din care Mateus a deblocat tabela. Din păcate, cartonașul roșu primit de Alibec în prelungirile primei reprize a rupt echilibrul numeric.. Aioani a reușit un meci excelent, dar nu a mai putut face nimic la penalty-ul executat în min.82 de Ivan, care a stabilit și scorul final, 1-1.

Gheorghe Hagi s-a declarat mulțumit de remiză, mai ales că a fost obținută în condiții foarte grele.

„Pentru titlu, victoria de etapa viitoare e foarte importantă. Trebuie să câștigăm săptămâna viitoare și să fie toată lumea fericită.

Noi am făcut un progres enorm față de anul trecut. Suntem sus. Am arătat că suntem cei mai buni, cei mai constanți. Am jucat fotbal, am marcat goluri. Am avut cele mai multe victorii. Suntem acolo și suntem fericiți. Farul a făcut un sezon extraordinar. E important că săptămâna viitoare să câștigăm. Suntem la mâna noastră. Trebuie să fim mai buni ca adversarul nostru și să câștigăm,” a declarat Gheorghe Hagi.

Sursa: Realitatea de Constanta