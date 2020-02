FC Viitorul a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat în această seară, în deplasare, cu CFR Cluj, în etapa a 25-a din Liga 1. Cele două echipe s-au anihilat reciproc, un echilibru total între CFR și Viitorul. Un joc de posesie foarte bun intre cele doua.

”Ne-am adaptat la jocul lor, gazonul foarte greu. Pe gazonul acesta nu ai ce să faci. Nu ne-am deschis, ma bucur ca n-am pierdut. Mai avem încă o finala, suntem încrezători și ne gândim numai la play-off. Ne-am adaptat, am încercat sa jucam direct. Partida cu Clinceni e marea finala. Am încercat și noi să jucăm mai direct, să nu mai pasăm mult. Suntem încrezători că vom câștiga și vom vedea ce vom face,” a declarat Gabi Iancu.

“Trebuie sa ne adaptam. Am luptat, din păcate nu am reușit sa luam 3 puncte. Un meci greu. Și noi suntem buni, a fost un meci greu, un meci de lupta. Un meci pe stilul lui CFR” a declarat Rivaldinho.

“Cine a plecat cu 3 puncte de Cluj? Trebuia sa ne adaptam mai bine la teren. Echipa a fost surprinsă la început de meci. CFR a dominat și controlat jocul. Noi ne-am axat pe ce puteam. Știam ca întâlnim o echipa care joaca fotbal, joaca fotbal in felul ei. Am venit cu moral umpic scăzut, mergem inainte. Viața e plină de oportunități, trebuie sa fii motivat, trebuie sa ne revenim. In seara asta am jucat un altfel de fotbal,” a declarat Gheorge Hagi.

In etapa urmatoare, FC Viitorul o intalneste pe Academica Clinceni, sambata, 22 februarie, acasa.