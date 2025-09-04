Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a criticat-o joi pe ministra de Externe Oana Țoiu, după ce aceasta a reacționat la prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la un eveniment desfășurat în China. La ceremonie au participat lideri internaționali, printre care Vladimir Putin și Kim Jong-un.

Grindeanu a declarat că participarea celor doi foști premieri a fost o opțiune personală, iar reacția oficialului MAE a fost „mult prea emoțională”. În opinia sa, politica externă nu trebuie amestecată cu retorica de partid.

„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a scris Grindeanu pe Facebook, subliniind poziția sa asupra subiectului.

Năstase și Dăncilă au apărut într-o fotografie de grup la summit, alături de liderii Rusiei, Chinei și Coreei de Nord. Imaginea a stârnit dezbateri aprinse în mediul politic românesc.

Ministra Oana Țoiu a precizat anterior că cei doi foști premieri au mers la Beijing în calitate de persoane private și nu au reprezentat România.

Mesajul transmis de șefa diplomației a fost menit să delimiteze participarea personală a celor doi de poziția oficială a statului român.

