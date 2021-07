Primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac, a primit astăzi vizita Excelenței-Sale doamna Sofia Grammata, șefa misiunii diplomatice a Greciei în România.

În momentul de față, potrivit datelor statistice, există cca 90 de firme, companii și societăți grecești înregistrate la Constanța, în numeroase domenii, precum industria ospitalității (hoteluri, restaurante etc), construcții și reparații de nave, imobiliare etc., iar interesul firmelor grecești pentru Constanța este în creștere.

Excelența-Sa doamna Sofia Grammata a subliniat că principala sarcină a misiunii diplomatice a Greciei în România o reprezintă consolidarea relațiilor bilaterale româno-elene în domeniul economic și că, din această perspectivă, vizita la Constanța are o relevanță deosebită din perspectiva necesității dezvoltării relațiilor economice și comerciale ale orașului Constanța cu municipalități din Grecia și a consolidării investițiilor grecești în municipiu.

În acest context, ES doamna ambasador Sofia Grammata a anunțat că, în următoarele luni, va fi deschis la Constanța un consulat onorific al Greciei.

Cele mai importante domenii în care pot avea loc dezvoltări semnificative ale relațiilor de colaborare la nivel municipal sunt turismul, sursele regenerabile de energie (în principal energia eoliană, energia solară, energia hidroelectrică), reciclarea deșeurilor și economia circulară, producția bio etc. Excelența-Sa doamna Sofia Grammata a prezentat experiența de care dispun municipalitățile din Grecia în aceste domenii.

Primarul Vergil Chițac a prezentat proiectele municipiului în aceste domenii și a subliniat necesitatea unor schimburi permanente și sistemice de experiență și bune practici între Constanța și partenerii săi municipali din Grecia. Acesta a apreciat că, în particular, își dorește o nouă dinamică a raporturilor de cooperare cu orașul Salonic (cu care Constanța are relații de înfrățire și cooperare încă din 1988); totodată, s-a exprimat interesul municipalității de stabilire a unor raporturi de colaborare cu alte municipalități din Grecia, în particular cu orașul-port Pireu. Doamna ambasador Sofia Grammata a precizat, în context, că principalul domeniu de cooperare la nivel local în perioada contemporană îl reprezintă turismul și și-a exprimat speranța că România, Grecia și Bulgaria își vor multiplica atât cooperările în acest domeniu, cât și, în sens mai larg, instrumentele de colaborare și de promovare, în această regiune a Europei, a valorilor, standardelor și intereselor Uniunii.

Totodată, ES doamna ambasador Sofia Grammata a precizat că Grecia a ieșit din criza financiară, că deține o experiență considerabilă în domeniul absorbției fondurilor europene care poate fi transmisă altor țări interesate și că este interesată să continue trendul de consolidare a investițiilor grecești în România – „vom deveni unul dintre principalii investitori în România”, a anunțat șefa misiunii diplomatice a Greciei în România.

Sursa: Realitatea de Constanta