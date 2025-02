George Simion, liderul AUR și al opoziției parlamentare, dinamitează din rădăcini scenariile disperate lansate de statul paralel, în EXCLUSIVITATE la Anca Alexandrescu.

O televiziune în care în 2024 eu eram candidatul românilor, este vorba de RTV, acum sunt candidatul lui Soroș doar pentru că a intervenit Victor Pont și pentru că patronatul, adică Sebastian Ghița, care stă la Belgrad și se plictisește, că poate îl pune pe viitorul președinte al României. Ghița, Ponta și înțeleg că Maior sunt in SUA și încearcă să ajungă într-un fel la Trump. Știm asta de la oamenii din apropierea lui Trump, care sunt sunt prieteni cu noi, sunt din aceeași familie politică.

PONTA MI-A SPUS CĂ E CONSILIAT DE COLDEA ȘI MAIOR

Am avut vreo 3-4 întâlniri față în față cu Ponta, eram curios să văd ce mă poate învăța din experiența lui de premier și mă sfătuia cu cine e bine să mă întâlnesc și cu cine nu. El mi-a spus “eu i-am avut pe Coldea și pe Maior, care-mi spuneau: cu ăsta e bine să te întâlnești, cu ata nu e bine să te întâlnești”.

Anca Alexandrescu: Adică Ponta a recunoscut în fața dvs, că era gestionat de Coldea și de Maior?

El (Ponta – N.R.) îmi dădea sfaturi cum că e bine să-mi facă cineva o profilare a oamenilor cu care să mă văd.

NU STRÂNG SEMNĂTURI PENTRU CANDIDATURĂ, SUNT FOARTE MULTE MINCIUNI

Sunt foarte multe minciuni răspândite de RTV, nu am nimic împotriva oamenilor care lucrează acolo, cum nu am împotriva niciunui post TV, dar am o problema cu patronatele acestor posturi, cu cei care iau deciziile în respectivele posturi. NU vreau să-i dau în judecată, dar dacă nu am încotro îi voi da în judecată pe jurnaliștii care le propaga. NU există nicio hârtie că am cerut să se strângă semnături pentru candidatura mea.

Faptul că RTV inventează o foaie de semnături este semnul disperării lui Sebastian Ghiță că-i voi încurca planul.

DE CE NU-L VREA BECALI PE GEORGESCU?

Înțeleg și ce vrea Nea Gigi, dar el nu face parte din structurile de conducere ale AUR și nu poate reprezenta partidul.

Dumnealui este un bun creștin si din acest punct de vedere există niște neconcordanțe. Eu îl accept ca bun creștin.