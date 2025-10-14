George Simion a anunţat, luni, că îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea Alianței pentru Unirea Românilor.

Congresul formațiunii va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.

„Vom prezenta, la fel ca în 2022, moţiuni în rândul partidului. Partidul nostru a crescut de la un rând de alegeri la altul. Sigur că ne-am dori să creştem şi mai mult. De asemenea, ponderea membrilor de partid a crescut de la câteva sute la peste 45.000 în prezent. Eu mi-am înaintat candidatura şi alţi colegi sunt liberi să îşi înainteze candidatura, fie pe moţiunea mea, fie pe altă moţiune. Suntem un partid democratic cum ne-am dori să fie şi ţara. Aşa că noi ne vom ţine de Constituţia noastră care înseamnă statutul partidului”, a precizat George Simion, într-o conferinţă de presă, la Parlament.

„Sigur că se poate mai bine şi, de aceea, apelul nostru în toate filialele, am desemnat 41 de responsabili pentru filialele judeţene şi responsabili pentru organizaţia Republica Moldova şi organizaţia diaspora, este de a realiza conferinţe judeţene. Ele vor avea loc pe parcursul lunii noiembrie şi lucrurile sunt într-un proces statutar”, a precizat liderul AUR.

George Simion a opinat că, în acest moment, în România nu este democraţie.

„Alegerile [pentru Primăria Capitalei – n. red] nu se organizează în toamnă, poate se organizează la primăvară, poate niciodată, pe modelul la Sectorul 5. În acest sens, am depus o plângere penală”, a denunțat George Simion.

Fostul candidat la prezidențiale a pledat pentru organizarea de alegeri anticipate parlamentare. „Cu siguranţă oamenii ar vota acum în cunoştinţă de cauză pentru că avem de a face cu nişte partide care pur şi simplu şi-au bătut joc de voturile românilor”, a susţinut liderul AUR.