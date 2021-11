HC Dobrogea Sud la a 9-a victorie în Liga Națională, 26-20 (13-7) cu CSM Focșani, meci disputat joi seara în etapa a 11a.

HC Dobrogea Sud (antrenori George Buricea, Rudi Stănescu): Vasile, Preda – Stankovic 5 goluri (1x7m), Andrei 5, Chikovani 4, Nistor 3, Komogorov 3, Buvinic 2, Caba 2, Susanu 1, Ilie 1, Nikolic, Vegar, Stănescu CSM 2007 Focșani (Dalibor Cutura, Marko Isakovic): Marocico – Marjanovic 6 goluri (5x7m), Drăgan 4, Hrimiuc 3, Pătru 2, Eros 1, Krstevski 1, Rață 1, Miroiu 1, Mănescu 1, Popovici. Arbitri: Robert Harabagiu, Marius Ghiorghișor.

George Buricea:”La debutul meu am avut parte de un meci cum nu se putea mai tare pe teren propriu. Noi avem cea mai bună apărare, dar și ei sunt imediat după noi. Este foarte arțăgoasă, foarte agresivă, chiar peste limita regulamentului, apărarea lor. Știam că ne așteaptă un meci greu și ne-am pregătit destul de bine. Am zis să le dăm goluri ușoare pe contraatac și faza a doua și le-am dat. Ne-am chinuit în atac, știam că nu e ușor să le dai gol din pozițional, știam că prinde bine și portarul lor. Sunt foarte fericit pentru victorie și le mulțumesc băieților că au luptat. Am văzut o energie și un spirit de echipă așa cum îmi doresc. Așa am fost ca jucător, așa vreau să fiu și ca antrenor. OK, vom întâlni și adversari mai buni decât noi, dar vreau ca echipa mea să piardă în picioare, niciodată în genunchi.”

HC Dobrogea Sud își păstrează locul 2 în clasament.

Următoarea partidă va avea loc joia viitoare, în deplasare, cu Universitatea Cluj.

Sursa: Realitatea de Constanta