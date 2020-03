FC Farul pierde pentru prima oară în acest sezon la Constanța, învinsă de Turris Turnu Măgurele, 0-1, în partida desfășurată sâmbătă, în etapa a 24-a a Ligii a 2-a.

Oaspeții au deschis scorul după o lovitură liberă, în minutul 51, Ispas, fostul fundaș al Farului, deviind mingea la colțul lung.

“O partidă care se termină cum se termină și mă doare lucrul acesta. Nu din prisma faptului că am pierdut primul meci acasă. Mă doare pentru momentul în care se întâmplă lucrul acesta. Era important pentru noi să nu pierdem, să câștigăm acest meci, dar, după cum au decurs ostilitățile pe teren cred că și un rezultat de egalitate era drept. Am pierdut nemeritat, am avut neșansă la faza lor fixă și am primit gol… Este o experiență, ne doare pe toți, dar merge înainte cu toată lumea, jucători, staff, conducere, și sper ca lucrurile să fie în regulă meciul următor,” a declarant Ianis Zicu.

În următoarea etapă a Ligii a doua, Farul o va intalni pe FC Csikszereda, vineri, 13 martie, ora 18:00, in deplasare.

In clasamentul ligii a doua, FC Farul se află pe locul 9 cu 33 puncte.