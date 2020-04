Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, se află, duminică, în judeţul Constanţa şi verifică spitalele implicate în tratarea pacienţilor cu coronavirus. A verificat Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Clinic Județean de Urgență, dar și centrele de carantină. Situația e sub control la Constanța față de Suceava, a declarat ministrul.

Acesta şi-a motivat vizita spunând că va face astfel de controale în toată ţara, pentru ca situaţia de la Suceava să nu se mai repete şi în alte zone. „Suceava este un focar pierdut de sub control, aşa că vom merge peste tot unde numărul de îmbolnăviri a trecut de o sută de cazuri, iar judeţul Constanţa are deja 114 cazuri si două decese. Pacienţii aflaţi în tratament au o simptomatologie medie şi moderată. Un singur pacient se află pe Terapie Intensivă, în stare critică, este de profesie medic de familie”.

„Testările în teritoriu vor fi din ce în ce mai dese. Pregătirile sunt în stadii avansate. O să merg peste tot pe unde am depășit 100 de cazuri. În Constanța avem un aflux mare de cetățeni din afară, este un potențial focar dacă nu avem în vedere măsurile anunțate. Trebuie să avem foarte mare grijă la izolarea și la distanțarea socială. Sunt 77 de cadre medicale izolate la Constanța, confirmați trei medici și cinci cadre medii, personal auxiliar”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul a declarant că la Constanța situația este sub control și în perioada următoare va ajunge la Brașov și Deva.

Nelu Tătaru a discutat la fața locului cu autoritățile locale medicale și administrative, dar mai ales cu personalul medical implicat direct în actul medical.Au fost verificate circuitele, stocul de echipamente și medicamente, realizându-se o analiză a nevoilor pentru a se putea interveni operativ pentru limitarea oricăror riscuri.